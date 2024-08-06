Новгородский губернатор о реализации нацпроектов: «Особое внимание уделят региональным особенностям»

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 августа, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам расширенного заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития страны.
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