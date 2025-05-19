В России подобрали размер оксида графена для эффективного лечения рака Ученые Института экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН и кафедры микробиологии и иммунологии биологического факультета ПГНИУ установили размер наночастиц оксида графена, которые помогают бороться с раком.