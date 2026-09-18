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Явка на выборах в Подмосковье составила 14,86%

Явка на выборах в Подмосковье составила 14,86%

Явка на выборах Государственной думы и Мособлдумы в Подмосковье достигла 14,86% по состоянию на 17:30 по московскому времени.

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