Мы из Советского Союза

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Возможно оценку следует пересмотреть

Возможно оценку следует пересмотреть

Дорогие друзья, мы попробовали отдохнуть, но у нас не получилось, простите. Думали взять паузу, чтобы отойти от информационного вала, но так случилось, что сегодня же появились новые видеодоказательства расправы над пленёнными российскими военными.

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