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Актриса Ольга Лапшина раскрыла правду о недавнем ухудшении здоровья

Актриса Ольга Лапшина раскрыла правду о недавнем ухудшении здоровья

Актриса Ольга Лапшина рассказала о недавнем ухудшении здоровья, случившемся в театре. После обращения к врачам и проведения кардиограммы актриса продолжает активно заниматься спортом.

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