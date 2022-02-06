ОКР показал реакцию тренера Вяльбе на успех российских лыжников в скиатлоне на ОИ в Пекине

Олимпийский комитет России (ОКР) показал видео, на котором запечатлена реакция президента Федерации лыжных гонок России и главного тренера команды Елены Вяльбе на победу Александра Большунова в скиатлоне на дистанции 15 км на Олимпийских играх в Пекине.