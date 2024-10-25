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Открытое внеучебное мероприятие на тему: ´Молодой специалист: права и гарантии, обязанности´.

Открытое внеучебное мероприятие на тему: ´Молодой специалист: права и гарантии, обязанности´.

24.10.2024 в рамках инновационной деятельности преподаватель Бержанина В.А. провела открытое внеучебное мероприятие на тему: ´Молодой специалист: права и гарантии, обязанности´, в котором приняли участие учащиеся учебных групп №№ 122, 422, 522.

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