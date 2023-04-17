Мировое обозрение

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Вашингтон дистанцируется от Зеленского

Вашингтон дистанцируется от Зеленского

Резонансная утечка в Интернет секретных документов Пентагона вызвала оживленную дискуссию: было ли это реальным провалом американских спецслужб либо имеет место хорошо срежиссированный вброс в рамках информационной войны? Пытаясь разобраться, нужно, прежде всего, отметить, что для того, что ныне принято называть «информационной войной», скорее подходит определение «пропагандистская война», история которой насчитывает не одно столетие, а может и тысячелетие.

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