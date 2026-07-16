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КСИР объявил об атаке на американских военных в Кувейте

КСИР объявил об атаке на американских военных в Кувейте

Ирано-американский конфликт снова стремительно набирает обороты. Иранская армия объявила о новой масштабной атаке, заявив, что под удар попали американские вояки и ключевой объект противовоздушной обороны в Кувейте.

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