Алтайский Минздрав выясняет, почему мальчика выписали из больницы с переломом

Школьник жаловался на сильные боли в позвоночнике, но из медучреждения его выписали через пять дней Минздрав Алтайского края начал проверку по информации о постановке неверного диагноза 10-летнему мальчику, сообщили в министерстве.
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