Визажист рассказала, могла ли дряблая кожа на шее Заворотнюк указывать на рак

Актриса Анастасия Заворотнюк скончалась после длительной борьбы с раком головного мозга. Визажист, которая раньше с ней работала, рассказала, могла ли дряблая кожа на шее артистки указывать на глиобластому.
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