Губернатор Архангельской области проинспектировал результаты ремонта дороги в поселке Талаги

Из регионального бюджета на него выделили свыше 32 млн рублейНа реконструкцию участка протяженностью около одного километра, обеспечивающего подъезд к областной клинической психиатрической больнице, из регионального бюджета выделили свыше 32 млн рублей.
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