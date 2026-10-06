Казахстан запускает 3 проекта по выпуску топлива из угля

В Казахстане запускают три инвестиционных проекта по глубокой переработке угля: в Карагандинской области построят завод металлургического кокса мощностью 1 млн тонн в год, а в Карагандинской и Павлодарской областях наладят выпуск дизельного топлива из угля по 100 тыс.