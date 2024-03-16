Масленичная суббота считалась женским днём. Почему? Оказывается, в этот день все девушки в семье собирались вместе и праздновали Масленицу.
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Масленичная суббота считалась женским днём. Почему? Оказывается, в этот день все девушки в семье собирались вместе и праздновали Масленицу.