Сенат США разрешил Трампу воевать с Ираном без одобрения Конгресса Иран отклонил очередное предложение США, переданное американцами через посредников.
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Сенат США разрешил Трампу воевать с Ираном без одобрения Конгресса Иран отклонил очередное предложение США, переданное американцами через посредников.
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