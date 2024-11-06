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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пиняев об РПЛ: «Интенсивность намного ниже, чем в Европе – там интенсивные матчи 1-2 раза в неделю, а не 6 раз за полгода. Их игроки более адаптированы к скоростному футболу»

– Карпин говорил, что Головин в сборной на голову сильнее остальных. Ты это замечаешь? – У него большое мастерство, плюс выше скорость мышления.

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