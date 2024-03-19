240 сайтов заблокировал Роскомнадзор за призывы подростков к самоуничтожению

«За 2023 год было выявлено 787 различных материалов с противоправным контентом. И заблокировано из этого количества 240 интернет-сайтов различной направленности», – сообщила в пресс-центре ТАСС начальник отдела по делам несовершеннолетних управления на транспорте МВД России по СФО Анна Беляева.