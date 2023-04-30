Макдэвид после выхода во 2-й раунд: «Многие думают, что «Эдмонтон» – команда 2-3 человек. Это совсем не так»

Канадский клуб вышел во 2-й раунд плей-офф НХЛ, обыграв «Лос-Анджелес» (4-2, 5:4 ОТ в шестой игре). Дубль в этом матче сделал форвард Клим Костин, а победную шайбу на 56-й минуте забросил Кайлер Ямамото.
Популярные статьи
- Игрок «Оренбурга» Гойкович о России: «В Боснии считали, что у вас весь год на улице мороз – минус 15 градусов и медведи на улице ходят»
- Семак об отказе Дзюбы от рукопожатия: «Ни на кого никогда не обижаюсь. Нет человека, которому я не подал бы руки. У Артема другой характер, воспитание, мысли»
- Полиция запретила акцию протеста против повышения пенсионного возраста во Франции на финале Кубка. Макрону хотели показать красные карточки, планировалось раздать свистки
Свежие комментарии