Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заверяет, что украинская армия не планирует никаких наступательных операций или обстрелов мирных жителей в Донбассе.
Популярные статьи
- Кадыров призвал Зеленского выполнить Минские соглашения «во избежание необратимых последствий»
- Главком ВСУ Залужный заверил, что действия украинской армии носят оборонительный характер
- «Со старшим братом посоветуюсь и решим»: Лукашенко после встречи с Путиным ответил на вопрос о своем «вечном президентстве»
Свежие комментарии