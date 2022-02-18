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Главком ВСУ Залужный заверил, что действия украинской армии носят оборонительный характер

Главком ВСУ Залужный заверил, что действия украинской армии носят оборонительный характер

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заверяет, что украинская армия не планирует никаких наступательных операций или обстрелов мирных жителей в Донбассе.

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