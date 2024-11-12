Культовому бизнес-роману Александра Ермака «Команда, которую создал я» исполнилось 20 лет

Книгу по-прежнему активно читают и комментируют россияне. В первом бизнес-романе России, который сразу же после выхода стал культовым в отечественном предпринимательстве, есть все, с чем сталкивается человек, стремящийся стать лидером, сделать успешную карьеру, создать эффективную команду сотрудников в любой компании - поражения, успехи, конфликты, лицемерие, цинизм.