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Срок закрытия движения по улице Анны Бычковой продлен до 24 июня в связи со строительством транспортной развязки

Срок закрытия движения по улице Анны Бычковой продлен до 24 июня в связи со строительством транспортной развязки

Срок закрытия движения по улице Анны Бычковой в Екатеринбурге продлен до 24 июня. Это связано со строительством транспортной развязки на пересечении Базарного переулка, улицы Комсомольской и Сибирского тракта.

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