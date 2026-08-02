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«Не нужно навязывать мнение»: Глюкоза рассказала о воспитании дочери Лидии и готовности к третьему ребенку

«Не нужно навязывать мнение»: Глюкоза рассказала о воспитании дочери Лидии и готовности к третьему ребенку

Певица Глюкоза вместе со старшей дочерью Лидией приняла участие в реалити-шоу «Большой куш. Бангкок».

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