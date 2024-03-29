Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Пленный Панчишин заявил, что его забрали в ВСУ, несмотря на гепатит С

Пленный Панчишин заявил, что его забрали в ВСУ, несмотря на гепатит С

Пленный украинец Андрей Панчишин рассказал, что его насильно забрали в ВСУ, несмотря на то, что он болел гепатитом С - поймавшие его на улице сотрудники ТЦК не обратили на это внимания, и все равно отправили его в зону боевых действий.

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