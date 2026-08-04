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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макаров забил «Махачкале» с угла штрафной в Кубке – это первый гол Дениса за «Крылья»

Атакующий полузащитник  Денис Макаров забил первый гол за « Крылья Советов ». 28-летний вингер на 15-й минуте открыл счет в матче 1-го тура группового этапа FONBET Кубка России против « Динамо » Махачкала.

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