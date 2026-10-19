Стою на балконе, смотрю, как дерутся два Санкт-Петербургских кота. Сидят и по очереди друг другу пощёчины бьют.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ВС Егор принёс своег...
- Егор принёс своег...
- Егор принёс своег...
а на фото мейн-кунчик Соня))))