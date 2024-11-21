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Царьград

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Оказался неподсуден: Бывшего вице-мэра Краснодара Кирилла Мавриди освободили в зале суда

Оказался неподсуден: Бывшего вице-мэра Краснодара Кирилла Мавриди освободили в зале суда

Ранее краснодарского чиновника обвиняли в получении крупных взяток по пяти эпизодам.Городской суд Краснодара освободил бывшего заместителя руководителя департамента строительства Краснодарского края Кирилла Мавриди от отбывания наказания в исправительной колонии.

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