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Российские военные ударили по инфраструктуре аэродрома ВСУ

Российские военные ударили по инфраструктуре аэродрома ВСУ

В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили о том, что российские военные успешно атаковали объекты инфраструктуры аэродрома, центр подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов и место хранения оперативно-тактических ракет ВСУ.

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