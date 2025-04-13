Российские военные ударили по инфраструктуре аэродрома ВСУ

В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили о том, что российские военные успешно атаковали объекты инфраструктуры аэродрома, центр подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов и место хранения оперативно-тактических ракет ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии