Лавров: ЕС может стать одним из центров нового мира, если одумается

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что для России важно, чтобы страны Запада не представляли угрозу, и что Евросоюз имеет потенциал стать ключевым центром многополярного мира, если одумается.
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