Shot: пожар произошел на территории Усачевских бань в Москве

Пожар произошел на территории Усачевских бань в Москве. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot. Отмечается, что возгорание началось около 7 утра в одном из помещений на втором этаже здания на улице Усачева.
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