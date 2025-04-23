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Четверть триллиона: В доход государство обращено 12 компаний ГК "Вектор Рейл"

Четверть триллиона: В доход государство обращено 12 компаний ГК "Вектор Рейл"

Владельцев обязали выплатить государству ещё 30 миллиардов рублей.12 компаний группы "Вектор Рейл" совокупной рыночной стоимостью более 242 миллиарда рублей обращены в доход России решением Октябрьского суда Екатеринбурга.

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