Четверть триллиона: В доход государство обращено 12 компаний ГК "Вектор Рейл"

Владельцев обязали выплатить государству ещё 30 миллиардов рублей.12 компаний группы "Вектор Рейл" совокупной рыночной стоимостью более 242 миллиарда рублей обращены в доход России решением Октябрьского суда Екатеринбурга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии