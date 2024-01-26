Разинули Сяву на маммограф

"Доктор Зло" – так "ласково" за глаза называют главного врача Шахунской центральной районной больницы Сергея Золотова за то, что он уже в течение нескольких лет, вполне целенаправленно занимается "оптимизацией" сельских больничек по своему собственному сценарию.