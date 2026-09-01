Россия намерена сломить недобрую спортивную волю Запада

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что страны, препятствующие участию российских атлетов в международных соревнованиях, будут лишаться права на проведение крупных турниров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Цена забвения: по...
- Парадокс безопасн...
- Три года условно ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым