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Аргументы недели

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Россия намерена сломить недобрую спортивную волю Запада

Россия намерена сломить недобрую спортивную волю Запада

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что страны, препятствующие участию российских атлетов в международных соревнованиях, будут лишаться права на проведение крупных турниров.

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