Мигрантский бунт в Подмосковье: противостояние с полицией, СК РФ включен в игру, реакция президента

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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Кошмар
А нарушивших законы сажать по максимуму. И в первую очередь руководителей диаспор.
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1 д.
G
Garry
Ты про что, чубатый?
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1 д.
Иван Ребров
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1 д.

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