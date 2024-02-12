Вокруг астраханских школ пропадают гаражи и киоски

Их убирают по поручению администрации города. Возле школ и детских садов Астрахани демонтируют незаконные нестационарные объекты, которые не только портят общий облик, но и представляют потенциальную опасность для детей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии