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Эмир Кустурица: У меня большие планы на кинопарк "Москино"

Эмир Кустурица: У меня большие планы на кинопарк "Москино"

Всемирно известный сербский режиссёр Эмир Кустурица снова посетил кинопарк "Москино". У деятеля искусства большие планы на киногород, так что совсем скоро здесь могут начать съёмки новых зарубежных фильмов.

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Регина Толстоброва
Красиво жить не запретишь.
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