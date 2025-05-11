Эмир Кустурица: У меня большие планы на кинопарк "Москино"

Всемирно известный сербский режиссёр Эмир Кустурица снова посетил кинопарк "Москино". У деятеля искусства большие планы на киногород, так что совсем скоро здесь могут начать съёмки новых зарубежных фильмов.
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