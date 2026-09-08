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В бундестаге назвали причины рекордного результата АдГ в Саксонии-Анхальт

В бундестаге назвали причины рекордного результата АдГ в Саксонии-Анхальт

REUTERS/Fabrizio Bensch Главными причинами рекордного результата для партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на выборах в Саксонии-Анхальт стали недовольство энергетической и климатической политикой Германии, деиндустриализацией, а также мерами в отношении мигрантов.

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