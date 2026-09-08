В бундестаге назвали причины рекордного результата АдГ в Саксонии-Анхальт

REUTERS/Fabrizio Bensch Главными причинами рекордного результата для партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на выборах в Саксонии-Анхальт стали недовольство энергетической и климатической политикой Германии, деиндустриализацией, а также мерами в отношении мигрантов.