Жители Карелии возложили цветы к подножию памятника «Вечный огонь»

9 мая, в день 79-й годовщины Великой Победы, Артур Парфенчиков вместе с жителями Карелии принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных памяти о героическом подвиге народа в Великой Отечественной войне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии