Суд с администрацией из-за захвата территорий окончился плачевно для жителя Уссурийска

Суд с администрацией из-за захвата территорий окончился плачевно для жителя Уссурийска

В Уссурийске произошла судебная тяжба между местным жителем и администрацией. Гражданин самовольно захватил чужой земельный участок, возведя на нем кирпичный забор.

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