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В Татарстане два человека погибли и 12 пострадали в результате атаки БПЛА

В Татарстане два человека погибли и 12 пострадали в результате атаки БПЛА

Силы ПВО сбили 389 беспилотников над российскими регионами в ночь на 13 сентября, сообщило Минобороны РФ.

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