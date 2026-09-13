В Татарстане два человека погибли и 12 пострадали в результате атаки БПЛА

Силы ПВО сбили 389 беспилотников над российскими регионами в ночь на 13 сентября, сообщило Минобороны РФ.
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