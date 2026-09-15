В социальных сетях раздался отчаянный и весьма показательный крик о помощи. Один из украинских чиновников, Сибига, в буквальном смысле потребовал от западных партнёров срочно передать Киеву как можно больше железнодорожных локомотивов.
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Какими были бы сегодня переговорные позиции России, если бы с самого начала конфликта удары по логистике врага наносились с той же жесткостью и массовостью! Кто бы мог ответить на этот вопрос? Однако позже но отвечать придётся.