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Аргументы недели

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«Дайте поездов!»: как удары по украинской логистике перерезают артерии снабжения ВСУ

«Дайте поездов!»: как удары по украинской логистике перерезают артерии снабжения ВСУ

В социальных сетях раздался отчаянный и весьма показательный крик о помощи. Один из украинских чиновников, Сибига, в буквальном смысле потребовал от западных партнёров срочно передать Киеву как можно больше железнодорожных локомотивов.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Геннадий Бережнов
Геннадий Бережнов

Какими были бы сегодня переговорные позиции России, если бы с самого начала конфликта удары по логистике врага наносились с той же жесткостью и массовостью! Кто бы мог ответить на этот вопрос? Однако позже но отвечать придётся.