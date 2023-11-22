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Закон, порядок, государство

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Мошенники заставляют пенсионеров прятаться и требуют выкуп от их родственников

Мошенники заставляют пенсионеров прятаться и требуют выкуп от их родственников

Жители Приморского края все чаще стали сталкиваться с новым видом телефонного мошенничества, при котором преступники заставляют своих жертв прятаться, а затем требуют выкуп у их близких, сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе ОМВД России по городу Уссурийску.

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