Ракова: Служба бесплатной психологической помощи продолжит работать в праздники

Московская служба психологической помощи населению продолжит работать и во время новогодних каникул. Как сообщает пресс-служба столичного правительства, об этом заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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