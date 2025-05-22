Школа передового педагогического опыта работы.

C целью создания условий для совершенствования уровня педагогического мастерства педагогов, их профессиональной компетенции для обеспечения эффективности педагогического процесса и повышения качества образования в нашем детском саду состоялось заседание школы передового педагогического опыта.
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