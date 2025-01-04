Силовики задержали четырех россиян 2007 и 2008 годов рождения за подготовку к теракту, они планировали воспользоваться взрывными устройствами в местах массового скопления людей в Екатеринбурге, сообщили в ФСБ РФ.
ФСБ задержала четырех подростков, планировавших теракт в Екатеринбурге
Комментарии
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ИГ
Ирина Галивец
А потом они на камеру попросят прощение, может и слезу еще пустят…, ииии мы опять всех простим?
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19 час.
Александр Пятнистый
На камеру можно типа простить...А выйдя оттуда- всенародная порка, с перегоном мозгов из жопы на штатное место- порку поручить казакам, кубанским или донским. Не хочет такого- не вопрос- попытку к бегству никто не отменял....
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13 час.
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