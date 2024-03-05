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Стартовал прием заявок на конкурс «АрхВектор 2024»

Стартовал прием заявок на конкурс «АрхВектор 2024»

19 февраля 2024 года стартовал прием заявок на пятый конкурс «АрхВектор». Это совместный проект государственного бюджетного учреждения «Мосстройинформ» и учреждения дополнительного образования города Москвы «Детская школа искусств «СТАРТ».

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