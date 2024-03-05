Стартовал прием заявок на конкурс «АрхВектор 2024»

19 февраля 2024 года стартовал прием заявок на пятый конкурс «АрхВектор». Это совместный проект государственного бюджетного учреждения «Мосстройинформ» и учреждения дополнительного образования города Москвы «Детская школа искусств «СТАРТ».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии