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Царьград

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От расстрела спасла бабушка: Житель Курской области рассказал о преступлениях боевиков

От расстрела спасла бабушка: Житель Курской области рассказал о преступлениях боевиков

Житель курской Мартыновки смог спастись от расстрела только благодаря бабушке. Теперь он переживает за её судьбу, так как пожилая женщина не смогла эвакуироваться из захваченного села.

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