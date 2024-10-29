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Байден: Киев должен нанести ответный удар по военным из КНДР на Украине

Байден: Киев должен нанести ответный удар по военным из КНДР на Украине

Президент США Джо Байден заявил, что ВСУ должны атаковать военнослужащих из КНДР в случае, если они перейдут украинскую границу и будут участвовать в боевых действиях на стороне России, передает Reuters.

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