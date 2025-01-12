Ведущие западные страны надеются, что в ближайшее время смогут преодолеть экономические трудности. Однако известный российский экономист Михаил Хазин выражает мнение, что сроки, озвученные американскими и британскими властями для выхода из кризиса (начало лета), являются слишком оптимистичными.
Хазин: «Финляндия и страны Балтии обречены – помочь может только Россия»
Комментарии
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Вадим Кузнецов
А мне очень хотелось бы, чтобы обитатели этих стран всерьез поверили, что мы Страшные, Ужасные, в Демократию не верим и в нашем меню на послезавтра они значатся как блюдо первое, второе, третье и десерт. И чтобы они на свои деньги построили Непроходимую Стену и зорко ее охраняли. Чтобы ни одна сво... персона оттуда к нам не лезла, кроме как по особому соизволению. Эх, мечты...
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