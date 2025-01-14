Что после: Трамп сможет только усадить за стол переговоров Россию и Украину – RS

Американская государственная мудрость в значительной степени отсутствовала со времен Холодной войны. Новая администрация в Белом доме должна быть серьезно настроена на ее возрождение, так как проблемы перед ней стоят незаурядные.
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