Без хотелок: Путин озвучил условия переговоров с Украиной

РИАМО - 13 мар. Переговоры между Россией и Украиной могут состоятся при реальном обсуждении будущего положения стран, а не при проявлении необоснованных желаний под «психотропными средствами», заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву.