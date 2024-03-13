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Без хотелок: Путин озвучил условия переговоров с Украиной

Без хотелок: Путин озвучил условия переговоров с Украиной

РИАМО - 13 мар. Переговоры между Россией и Украиной могут состоятся при реальном обсуждении будущего положения стран, а не при проявлении необоснованных желаний под «психотропными средствами», заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву.

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